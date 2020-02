Vera Fischer fala sobre como é ficar com alguém do mesmo sexo: 'monótono'

Rio - Vera Fischer foi uma das artistas que Matheus Mazzafera entrevistou durante o Baile da Vouge, que aconteceu na última sexta-feira (7), no Copacabana Palace. Durante o bate-papo, a atriz falou sobre diversos assuntos, entre eles como é ficar com alguém do mesmo sexo.

"Eu já, mas é chato pra caramba. É monótono", respondeu ela quando questionada sobre o tema.

Na conversa, Vera também abriu o jogo sobre procedimentos estéticos e disse que nunca fez nenhum. "não porque assim, vou confiar em quem? E se não der certo vou culpar quem?", declarou.

Por fim, a global também falou sobre relacionamentos. "Aprendi a ter alegria depois dos 68 [anos]. Antigamente eu era ciumenta, possessiva, chata, engatava briga, agora estou feliz, com muita sabedoria e quero só felicidade".

