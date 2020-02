Lizzo grava vídeos em português e dança brega funk no TikTok

Rio - De passagem pelo Rio de Janeiro, a norte americana Lizzo aproveitou para se aproximar de seus fãs brasileiros e gravou conteúdos exclusivos para o TikTok Brasil. Em um dos vídeos, ela cantou um trecho de sua música "Good as Hell" em português. Em outro momento, Lizzo não perdeu a oportunidade e dançou brega funk ao som de "Sentadão", do funkeiro Pedro Sampaio. Confira:

A cantora tem feito muito barulho ultimamente por abordar temas como feminismo, amor próprio, quebra de padrões de beleza e grava vídeos incríveis para o TikTok. Ela também foi ganhadora de três Grammys: Melhor Performance Tradicional com Jerome, Melhor álbum Urbano Contemporâneo e Melhor Performance Solo Pop com Truth Hurts, que foi #1 da Billboard depois de ter bombado no TikTok com um challenge orgânico viral que a colocou nos holofotes, mesmo depois de dois anos de seu lançamento.