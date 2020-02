Ousadíssima! Pabllo Vittar surge apenas de bota em foto

Rio - Pabllo Vittar surgiu apenas de botas brancas e tapa sexo, na noite da última quarta-feira (13). O visual ousado foi compartilhado pela cantora em seu perfil no Instagram.



No vídeo publicado no Stories, a artista apareceu com um esparadrapo na parte íntima para "aquendar", técnica utilizada por drag queens, e sensualizou em frente ao espelho.



