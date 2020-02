Sergio Guizé e Bianca Bin visitam hospital referência no tratamento do câncer infantojuvenil

São Paulo - O casal Sergio Guizé e Bianca Bin esteve no Hospital do GRAACC, referência no tratamento e na cura do câncer infantojuvenil, para conhecer a estrutura da unidade e interagir com os pequenos pacientes e seus familiares.

Guizé, que era o personagem “Chiclete” da novela “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, doou a jaqueta utilizada durante a trama das 21h para venda, com objetivo de arrecadar recursos para o tratamento de crianças e adolescentes pacientes do hospital.



