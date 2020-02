Carol Peixinho passará o carnaval com as ex-BBBs Isabella e Hariany

Rio - A ex-BBB Carol Peixinho já sabe o que vai fazer no carnaval. Ela vai receber as amigas do "Big Brother Brasil 19", Hariany Almeida, Paula Sperling e Isabella Cecchi em Salvador, onde mora, para juntas curtirem os festejos da Bahia.

"Eu e as meninas curtiremos o Carnaval juntinhas. Estou muito animada em estar recebendo todas elas em minha terra natal. Vai ser um verdadeiro reality show lá em casa!!! Estamos animadas e a programação, com certeza, será mara. Assim que tiver tudo, conto", disse a publicitária.



Aliás, Carol adora a folia e sempre curtiu muito estes dias. "Já tive uma fase carnavalesca de curtir todos os dias, intensamente, nos trios, em camarotes e bloquinhos. Houve também anos que curti os primeiros dias de folia e nos demais viajei pela Bahia mesmo para aproveitar o final do feriadão descansando", conta.

Sobre os desfiles do Rio, Carol conta que já participou como espectadora, mas que adoraria viver a emoção de cruzar a Sapucaí. "Já assisti ao desfile há alguns anos no Rio de Janeiro, mas nunca desfilei e amaria a experiência (risos). Seria muita emoção envolvida, certeza".