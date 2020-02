Confinada na casa da 'BBB', Manu Gavassi anuncia turnê pelo Brasil

Rio - Confinada na casa mais vigiada do Brasil desde janeiro, Manu Gavassi anunciou uma turnê pelo Brasil. De acordo com a equipe da cantora, o show inicial da turnê "Cute but Psycho Experience” aconteceu em São Paulo antes dela entrar no reality, e as apresentações continuarão a partir de julho deste ano.

Os shows acontecerão em São Paulo, no dia 28 de junho; Rio de Janeiro, em 5 de julho; Fortaleza, em 10 de julho; Recife, em 12 de julho; Belo Horizonte, em 24 de julho; Curitiba, em 27 de julho; e Campinas em 23 de agosto. No repertório estão, além dos maiores sucessos de sua carreira, as músicas dos seus mais recentes trabalhos (os EPs 'Cute but Psycho' e 'Cute but (still) Psycho'.

A turnê de Manu Gavassi está prevista para depois da final do reality, marcada para 23 de abril, uma quinta-feira.