'Não deixo de viver por isso', diz Cleo sobre ataques gordofóbicos

São Paulo - A luta contra a gordofobia continua para Cleo, a atriz contou à revista Glamour que não se importa com os ataques que sofre dos haters na internet e que sempre achará uma saída para superá-los.

No ano passado, Cleo foi vítima de inúmeros ataques e críticas sobre seu corpo, já que havia engordamo cerca de 20 kg, mas ela encontrou na terapia um jeito de lidar com o assunto.

“Terapia, amigos ao meu lado, algum tipo de crença, não necessariamente religião, porque não gosto dos dogmas, mas da espiritualidade. O olhar dos outros não tem tanta importância. Infelizmente, muitas vezes é dolorido, mas sou dona da minha narrativa. De onde vim, para onde vou, sou eu que sei”, explicou a filha de Glória Pires.

Cleo falou ainda sobre a pressão que as mulheres sofrem para ter um corpo perfeito, principalmente no meio artístico. “É parecido. Se você é mulher, tem que ser magra; se é atriz, não pode fazer plástica, ou tem que fazer e não pode parecer, ou não pode falar sobre. Você não pode ter controle sobre a sua narrativa. No fundo, a questão é essa”.