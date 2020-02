Juliana Schalch grava próxima novela das 21h da Globo e adianta novos projetos

Rio - A atriz Juliana Schalch está em Praga filmando sua participação na próxima novela das 21h da TV Globo, “Um Lugar ao Sol”. A personagem Hanna, vivida pela atriz, é uma amiga da protagonista interpretada por Aline Moraes e tem também cenas ao lado de Cauã Reymond, gravadas na capita da Republica Checa.

A trama, com direção artística de Maurício Farias, tem estreia prevista para maio deste ano e marca o retorno da atriz à emissora carioca.



Natural de São Paulo, Juliana Schalch é nome forte na nova geração de atores atuantes em séries e filmes nacionais. Foi protagonista entre os anos de 2013 e 2018 da série “O Negócio”, da HBO. Para este ano, além de “Um Lugar ao Sol”, ela será protagonista da nova série "Anjo Loiro Com Sangue No Cabelo", que tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano no Canal Brasil, e também estreia nos cinemas com o filme "O Macabro".