Anitta revela que já dispensou paquera por conta do mau cheiro

São Paulo - Mesmo não sendo musa nem rainha de bateria, Anitta mostrou que está com tudo neste carnaval! A cantora lançou, nesta terça-feira (18), sua linha de desodorantes em parceria com a marca Rexona. O evento Rexona Não Te Abandona by Anitta aconteceu na Casa Fares, na Avenida Europa, em São Paulo.

Para a ocasião, Anitta apostou em um vestido cor de rosa todo brilhante, com os braços e as pernas de fora, em tarde de calorão na capital paulista. "Eu sentia um cheirinho nas pessoas e não queria ser indelicada. Por isso que eu quis fazer propaganda de desodorante", falou em tom de brincadeira, mas deixando claro que higiene é muito importante para ela.

Anitta, inclusive, disse que já dispensou contatinhos por causa do mau cheiro. "Querida, com certeza. Não, se tá cheirando esquisito, compro um perfume, um desodorante, dou uma dica. Eu tenho TOC com esse negócio de cheiro. Vou na cara de pau mesmo e falo, 'ih, tá vencendo, hein'", revelou.