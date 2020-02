Depois de atuar em pegadinhas, Roberta Duarte investe na carreira musical

Rio - Depois de atuar em pegadinhas no "João Kléber Show", Roberta Duarte agora parte para uma nova empreitada. Ela está investindo na carreira musical.



"Eu sempre gostei de ouvir música e dançar. Isso faz parte de mim desde a infância, quando eu comecei a fazer espetáculo de Jazz contemporâneo nos melhores teatros do Rio de Janeiro. Pra mim, a música é a melhor terapia que existe. Elas ensinam a expressar os sentimentos alegres, tristes, tensos, divertidos, etc. Acredito que não é possível traduzir o significado da música em palavras. Música é para sentir e se emocionar", disse a digital influencer.



Roberta fala que a energia da música depende do seu estado de espírito. "Isso é maravilhoso porque podemos eleger os nossos pensamentos e escolher sempre estar com estado de ânimo sempre pra cima e positivo e manter a good vibe, desfrutar do momento e da boa música", pontua.



A beldade pondera que apenas iniciou o curso de DJ e produção musical, mas confessa que se apaixonou pelo universo musical. "Estou muito motivada a aprender cada vez mais. E como sempre vou dar o melhor de mim e espero que vocês gostem da minha vibe", completa.