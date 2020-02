Gabbi Chultz esbanja boa forma durante viagem a Punta Cana

Rio - Após os lançamentos do EP “O Prazer é Meu”, a cantora e empresária Gabbi Chultz, também conhecida artisticamente como Gia, está curtindo uns dias de folga em Punta Cana, na República Dominicana.



O local escolhido para a hospedagem foi no Hotel Catalonia Royal Bávaro, um dos principais da cidade e com vista para a praia Cabeza de Toro e suas águas cristalinas.

Galeria de Fotos Gabbi Chultz Divulgação Gabbi Chultz Divulgação Gabbi Chultz Divulgação Gabbi Chultz Divulgação