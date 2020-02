Danilo Gentili discute com seguidora: 'Boquet**** de político'

São Paulo - Nos últimos dias, a fantasia usada por Alessandra Negrini em um bloco de rua de São Paulo deu o que falar. Isso porque a atriz foi vestida de índia e acabou sendo mal interpretada. Danilo Gentili resolveu falar de forma indireta do assunto e acabou gerando polêmica nas redes sociais.

“Eu odeio carnaval. Mas confesso que esse ano a militância politicamente correta está me influenciando e eu tô ficando com muita vontade de sair vestido de índio na rua”, escreveu Danilo Gentili no Twitter.

Uma seguidora, que se define como uma psicóloga conservadora, não gostou do que leu e comentou o seguinte: “Você podia ir vestido de muro, seu habitat natural”. O apresentador do “The Noite” ficou, aparentemente, irritado com o comentário e rebateu a mulher: “Eu ia dizer que você poderia ir de boquetei** de político e vagab* de filho vagabundo de político que não trabalha. Mas aí não seria uma fantasia”.

A discussão não parou por aí, a psicóloga voltou a responder o apresentador: “Danilo, pare de fantasiar com a sua mãe, é feio zoar o ganha pão dos outros”. O humorista voltou a rebater a mulher e, desta vez, tirou sarro dela: “‘Sua mãe’. O nível dos puxa-saco tão caindo. Já foram melhores”. A mulher tentou se defender: “A diferença é que você é humorista... Já eu só fiz uma piadinha baseada em fatos reais e você sentiu (risos). Sente menos aí”.

Eu odeio carnaval.

Um seguidor aconselhou Danilo Gentili a parar de responder a psicóloga e parece que ele ouviu a sugestão e encerrou a briga por ali.