Aline Riscado surge completamente nua e lambuzada de argila

Rio - Aline Riscado fez um ensaio para lá de sensual. A modelo e musa fitness, que neste ano desfilará como Rainha de Bateria da Vila Isabel, escola do grupo especial do Rio de Janeiro, surgiu completamente nua e lambuzada de argila.

As imagem foram tiradas pelo fotográfo Ygor Marques. De acordo com Yuri, que também é maquiador, as fotos foram inspiradas em elementos das culturas afro-brasileira e indígena. A Vila Isabel trará para a avenida o enredo "Gigante pela própria natureza: Jaçanã e um índio chamado Brasil".

“O Ygor é um profissional incrível e muito talentoso. Quando li o que ele tinha proposto para o ensaio fiquei encantada, pois sou totalmente ligada à natureza e a tenho como minha religião. E ainda casou perfeitamente com o enredo da Vila Isabel, que tenho maior orgulho do mundo em representar neste ano”, comemora Aline.