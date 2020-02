Rafinha Bastos é processado por Renato Aragão e tira sarro

Renato Aragão não gostou nada de uma piada feita pelo humorista Rafinha Bastos em um show de stand-up comedy. Ao que tudo indica, o comediante da Globo decidiu abrir um processo contra o polêmico comediante. O ex-CQC, por sua vez, tirou sarro da situação no Twitter.

"Processinho novo, Brasil! O Didi me botou na justiça. Sim... o Dr. Renato", escreveu Rafinha Bastos, em uma publicação junto com o vídeo em que conta a piada que resultou no processo.

O humorista dá a entender que Renato Aragão passou Dedé, que fazia parte dos "Trapalhões", para traz.

No vídeo, o humorista diz o seguinte: "Eu não posso ficar quieto, Didi. Tá bom? Não posso deixar você me f*der e ficar em silêncio. Tá pensando que eu sou quem? O Dedé?". A plateia caiu na risada e o assuntou acabou repercutindo nas redes sociais.

Procesinho novo, Brasil! O Didi me botou na justiça. Sim... o Dr. Renato.

"Segundo o Didi, existe limite para o humor, por isso o processo. Qual o limite dele? Fazer 'piada' com negros, gays, obesos, nordestinos, isso ele sempre achou legal. Ele chamou o Mussum de macaco várias vezes", disparou um seguidor. "Os processos mais inusitados são com você (Rafinha)", comentou outro, aos risos. "Melhor emprego no momento: advogado do Rafinha Bastos. Que tal um reality tipo 'O Aprendiz'? Não faltariam candidatos", brincou mais um.