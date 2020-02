Camila Coutinho estrela editorial em Olinda

Recife - Camila Coutinho subiu as coloridas e históricas ladeiras de Olinda para estrelar editorial de Colcci. Com mood carnavalesco, a influencer apresenta o preview do outono 2020 da marca, que chega às lojas nesta semana.



As peças coloridas, na paleta dourada e tons terrosos, além de animal print são destaque nas fotos. Com make de Silvio Giorgio, styling de Marina Brum e fotos de João Arraes, Camila se sentiu à vontade para fotografar a alegria desta época do ano no estado em que nasceu.

