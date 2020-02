Scheila Carvalho rebate críticas por estar no Carnaval após morte do irmão

Rio - Scheila Carvalho rebateu as críticas que recebeu de seguidores por estar no Carnaval após a morte do irmão, Wagner Carvalho, de 53 anos. Wagner, que foi produtor de Scheila, morreu na última segunda-feira (17), após dar entrada em uma unidade hospitalar de Salvador em estado grave. Ele teve uma parada cardíaca e não resistiu.

"Quero esclarecer uma coisa para vocês. Antes de tudo o que aconteceu com meu irmão, eu fechei contratos pro Carnaval de Salvador. Neste momento estou indo cumprir meus contratos. Estou com metade do meu coração feliz, comemorando as vitórias do meu marido no Carnaval, e por outro lado meu coração está dilacerado", começou Scheila.



"Eu quero que vocês respeitem esse momento, não estou indo para me divertir no Carnaval de Salvador, estou indo cumprir contratos, mas vou levar minha alegria, mesmo porque estou entre amigos e pessoas que me amam e me respeitam e entendem tudo isso que está acontecendo", continuou.

"Queria estar com ele completo de felicidade, mas infelizmente Deus não permitiu porque aconteceu tudo muito depressa em um momento muito delicado. Já passei por isso anos atrás, com a perda do meu filho, e dessa vez a perda do meu irmão. Espero que entendam que sou uma artista e tenho que cumprir meus contatos", finalizou.