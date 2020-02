Filho de Gabigol e Rafaella Santos será menino e já tem nome, diz colunista. Saiba qual é!

Rio - O primeiro filho de Gabigol será um menino e já tem até nome, segundo informações do colunista Leo Dias, do UOL. De acordo com informações de amigos do atacante, o bebê se chamará Matheo.

De acordo com informações do colunista, a gestação de Rafaella Santos está em seu sexto mês, embora a assessoria da irmã de Neymar prefire não comentar o assunto.

Rafaella e Gabriel terminaram o namoro na virada do ano passado, após um relacionamento conturbado, com términos e reconciliações e boatos de traição por parte do atacante.