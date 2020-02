Ex-bailarina do Faustão alfineta Leo Dias ao vivo em programa da RedeTV!

Rio - O programa Bastidores do Carnaval, da RedeTV!, teve um momento de climão na madrugada deste sábado. Tudo aconteceu quando a ex-bailarina do Faustão e destaque da escola Dragões da Real, Carla Prata, estava sendo entrevistada por Nelson Rubens e Simony no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Ao mandar um beijo para Leo Dias, que estava no estúdio, a dançarina não perdeu a oportunidade de alfinetar o jornalista.

"Beijo, Nelson e Simony. Beijo, Leo Dias, apesar de ele ter falado muito mal de mim. Mas um beijo pra você também, Leo Dias", disse ela, causando espanto em todos, inclusive em Simony, que disparou: "Leo Dias, meu Deus".

"Ela não gosta de mim, não, ela não gosta de mim", respondeu Leo Dias, visivelmente constrangido. Em seguida, ele afirmou que "evoluiu". "O tempo passa e as pessoas evoluem, né, Carla", concluiu.