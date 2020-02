Apalpada por Dudu Camargo, Simony diz que 'teria dado porrada' se não estivesse ao vivo

Rio - Simony usou as redes sociais, na tarde deste sábado, para fazer um longo desabafo sobre Dudu Camargo, que apalpou os seios da apresentadora durante uma a transmissão dos bastidores do Carnaval de São Paulo, na Rede TV!. Nas redes sociais, internautas o acusam de assédio.

"Se fizesse comigo em qualquer outro lugar teria levado uma porrada na cara. Meu corpo minhas regras. Não é não. Chega dessa palhaçada. Fiquei sem reação e chocada. Agradeço muito todos vocês que se solidarizaram comigo", disse Simony.

A apresentadora ainda declarou que ficou chateada também com o apresentador Nelson Rubens, que estava com ela na transmissão.

"Com todo o respeito ao Nelson Rubens, pessoa que admiro, também não gostei de ser “disponibilizada” por estar solteira como se estivesse a espera de alguém a qualquer momento. A mulher é e está como e com quem ela bem entender, o fato de usar um decote e uma roupa curta e decotada não quer dizer que quer ser possuída ou agarrada por um homem, chegamos a um tempo em que é necessário evoluir e entender de uma vez por todas que o direito a vontade de um acaba onde começa o do outro", escreveu.