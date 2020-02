Pabllo Vittar surge 'bem bandida' em Carnaval de Salvador

Salvador - Nesta segunda-feira (24), Pabllo Vittar atualizou sua conta do Instagram. Em uma série de vídeos, publicados a partir do recurso stories, a drag queen mostra a preparação para se apresentar no Circuito Barra Ondina, em Salvador.

"Barra Ondina estou chegando, vamos quebrar tudo!", disse Pabllo Vittar. A drag queen cantora ainda fez mistério: "Muitas surpresas hoje, fiquem ligadas".

Além dos vídeos, Pabllo Vittar publicou uma foto de seu look no Instagram. Em menos de 10 minutos da postagem, a imagem já acumulou mais de 26 mil likes e incontáveis comentários.