Marquezine rebate Gentili após crítica do apresentador sobre sua magreza

Danilo Gentili foi criticado após fazer uma postagem no Twitter falando sobre o corpo de Bruna Marquezine . No domingo, o apresentador disse que a atriz "trocou um craque pelo outro". Entre os famosos que saíram em defesa dela, está a jornalista Alexandra Gurgel, criadora do movimento "Corpo Livre".

"Quem se identifica com esse tuíte da @brunamarquezine? Ela está sendo vítima de body shaming por ser "magra demais". Apesar deu ser gorda e ela magra, eu poderia ter escrito exatamente as mesmas palavras desse tuíte porque é isso que acontece comigo. E com todo mundo! Vão sempre tentar diminuir a gente pela nossa imagem porque nos ensinam que nossa imagem é tudo que temos. E ela tem que ser do jeito que eles querem. Não não, meu bem! Não mais!", começou escrevendo. "E não, não é preocupação. é preconceito contra qualquer corpo que viva livremente seu direito de ir e vir! Deixa os corpos em paz!!! E adivinhem quem puxou o barco pra falar do corpo da Bruna? Pois é, meuamo, foi obviamente aquele humorista que esqueceu a graça em outra vida. Toma conta da sua vida! Se não é pra agregar, cala a boca", completou.



Além de Alexandra, Suzana Pires, também fundadora do Instituto Dona de Si, que busca empoderar e acelerar talentos femininos demonstrou apoio a Bruna e disse em resposta a Danilo: "Esse Tweet não é piada, zoeira, nem liberdade de expressão. É humilhação, difamação, opressão ao corpo feminino, misoginia e violência machista. Você insiste em humilhar não só a Bruna, mas à todas nós. Opressor nojento! Desculpe-se".



Bruna também se pronunciou nas redes: "Agora só vou postar foto com meu exame de sangue para ver se param de se 'preocupar' tanto assim com minha saúde".



Mesmo com as manifestações dos internautas, Danilo disse: "Não posso zuar gorda. Não posso zuar magra. Me diga, quem vai sobrar para eu fazer o nosso santo bullying de cada dia?".