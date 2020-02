Gracyanne Barbosa usa coleira com nome de Belo

São Paulo - Gracyanne Barbosa marcou presença no Baile da Arara, no Rio, na noite desta terça-feira. A trabalho, ela resolveu revisitar o famoso look de Carnaval de Luma de Oliveira, usado em 1998 e que é lembrado por contemplar uma coleira do então marido, Eike Batista.

Ostentando seu bumbum gigante, Gracyanne Barbosa usou a famosa coleira, mas o nome no adereço ao invés de Eike Batista era Belo, com quem a musa é casada. O look de coleira usado por Luma de Oliveira há 22 anos, além de Gracyanne Barbosa, já inspirou outros famosos como Sabrina Sato, Marisa Orth e Walério Araújo.