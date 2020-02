Sobrinho-neto gay de Silas Malafaia aproveita Carnaval com o noivo

São Paulo - Rodrigo Malafaia, sobrinho-neto de Silas Malafaia, atualizou sua conta do Instagram na noite da última terça-feira (25) com um registro curtindo a folia ao lado de seu noivo, Leandro Buenno.

Mostrando bastante pele, os looks escolhidos pelo sobrinho-neto de Malafaia e seu cônjuge chamaram bastante atenção dos internautas. Comentários como "lindos", "adoro vocês", "que casal" e entre outros são encontrados facilmente no feed do Instagram.

Há algum tempo, em entrevista ao iG Gente, Rodrigo Malafaia falou sobre a vida na religião, o desentendimento com o líder religioso e muito mais. O casamento com o ex-participante do "The Voice" Leandro Buenno deve acontecer em março.