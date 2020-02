Mulher de Malvino Salvador sobre beijos do ator em novelas: 'Me faz mal'

São Paulo - Apesar de afirmar que não é ciumenta, a esposa de Malvino Salvador, Kyra Gracie, disse que não gosta de ver as cenas em que o ator aparece beijando outras mulheres.

Malvino Salvador junto com a família Reprodução/Instagram/@eumalvinosalvador

Em um vídeo para o seu canal, intitulado "React: Kyra Gracie vê os beijos de Malvino Salvador nas novelas!", a lutadora explicou que já viu algumas cenas protagonizadas por Malvino Salvador, mas que fecha os olhos todas as vezes que ele beija uma colega de trabalho e acaba desligando a TV.

A atleta até se força a ver algumas cenas do amado com Flávia Alessandra e Cléo. “Já tentei me forçar a ver, mas me faz muito mal. Ele olha para a mulher com a mesma cara que ele me olha!”, disse ela sobre Malvino Salvador.