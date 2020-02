Mayra Cardí posa sexy e dispara: 'mãe também tem bunda'

São Paulo - Mayra Cardi mostrou que as mamães estão com tudo! A influenciadora e empresária postou um clique pra lá de ousado nesta quarta-feira (26), colocando a bunda pra jogo.

“Só para meu Carnaval não passar sem bunda eu fiz essa foto! Apesar do carnaval de mamãe ser em casa, a bunda a gente tem também hahahahah”. Na publicação, Mayra aproveitou para fazer propaganda do seu próprio programa: “Obrigada @secavocerenove por essa bunda”.

Os fãs ficaram surpresos com a boa forma e com o bumbum de Mayra. "Um corpo é um corpo e nada mais as inimigas que lutem ", disse uma das seguidoras.