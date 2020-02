Anitta vai vestir fantasia de pantera com mais de 2 mil cristais em ensaio de bloco

Rio - Anitta vai surgir poderosa no ensaio do seu bloco, na noite desta quarta-feira (26), na Lagoa, na Zona Sul do Rio. É que a funkeira aparecerá vestida de pantera e a roupa contará com mais de 2 mil cristais.

As vestimentas da cantora, que esse ano já se apresentou em Salvador e em um camarote da Marquês de Sapucaí, no Rio, está sendo idealizada pela marca catarinense Colcci.

Este ano, os looks de Anitta para o Carnaval estão sendo inspirados no mundo animal. Durante as apresentações, ela já surgiu de cobra, sapa, abelha, entre outros.