Paolla Oliveira se empolga e acaba mostrando demais em show

Rio - Paolla Oliveira curtiu o show de Anitta no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (27). Com um short jeans bem curtinho, a atriz da Globo resolveu mostrar a calcinha que estava usando, mas empolgada, acabou mostrando demais ao erguer a peça de vestuário.

Mostrando parcialmente a calcinha e deixando o bumbum exposto, Paolla Oliveira recebeu uma gama de elogios no Instagram, rede social onde compartilhou a foto. Além de curtir o show de Anitta, recentemente a atriz da Globo também curtiu o Carnaval desfilando como Rainha de Bateria da Grande Rio, que sagrou-se vice-campeã de 2020.

Sobre a posição da escola de samba no Carnaval, Paolla Oliveira demonstrou emoção e gratidão na web. "Muito, muito emocionada. Vitórias não são feitas apenas com títulos, mas com vontade, com dedicação, com amor. Voltar à Grande Rio! Num ano tão potente, tão bonito e com uma mensagem tão importante como o enredo para o Carnaval de 2020, foi realmente muito especial".