Rio - Vanessa Bryant, viúva do jogador de basquete Kobe Bryant, fez um desabafo no Instagram na noite deste domingo. Ela se mostrou revoltada com o compartilhamento de fotos feitas logo após o acidente de helicóptero que resultou na morte de seu marido e da filha do casal, Gianna.

O Departamento de Polícia de Los Angeles tem uma investigação em andamento para saber a procedência dos registros. Suspeita-se que os primeiros policiais que chegaram ao local da queda da aeronave tenham compartilhado as imagens.

Vanessa Bryant e Kobe Bryant - Reprodução Internet "Nossa cliente, Vanessa Bryant, está absolutamente arrasada com as alegações de que oficiais do Departamento de Xerife do Condado de Los Angeles e do Departamento de Bombeiros de Los Angeles divulgaram publicamente fotos do local do acidente de helicóptero", disse Vanessa através de comunicado assinado por seu advogado, Gary C. Robb.

"A Sra. Bryant foi pessoalmente ao escritório do xerife em 26 de janeiro e solicitou que a área fosse designada como zona de exclusão aérea e protegida de fotógrafos. Isso foi de fundamental importância para ela, pois ela desejava proteger a dignidade de todas as vítimas e de suas famílias. Naquele momento, o xerife Alex Villanueva garantiu que todas as medidas seriam tomadas para proteger a privacidade das famílias, e entendemos que ele trabalhou duro para honrar esses pedidos".

E o texto continua: "Os socorristas devem ser confiáveis. É indesculpável e deplorável que alguns deputados da subestação do xerife de Lost Hills, outras subestações vizinhas e o LACOFD supostamente violem seu dever. Trata-se de uma violação indescritível da decência humana, respeito e dos direitos à privacidade das vítimas e de suas famílias".

"Exigimos que os responsáveis por essas ações alegadas enfrentem a disciplina mais dura possível e que suas identidades sejam reveladas, para garantir que as fotos não sejam mais divulgadas. Estamos solicitando uma investigação dos Assuntos Internos desses supostos incidentes. A Sra. Bryant agradece ao indivíduo que apresentou uma queixa on-line expondo esses atos de injustiça e pela escolha de proteger a dignidade humana. Pedimos que qualquer pessoa que tenha informações sobre os fatos subjacentes a esses supostos incidentes vergonhosos e vergonhosos entre em contato", finaliza.

'Caso está sendo investigado'

Na semana passada, o jornal 'Los Angeles Times' afirmou que os registros teriam sido feitos por investigadores logo depois que o acidente ocorreu, no dia 26 de janeiro. Ainda de acordo com a publicação, as imagens começaram a circular dois dias após o acidente. Existe uma investigação interna por parte das autoridades para descobrir os responsáveis e como as fotos foram parar em celulares de policiais que não estiveram no local do acidente. Caso seja comprovado que as imagens foram feitas pelos investigadores, eles podem ser demitidos e até mesmo presos.