Yasmin Brunet faz desabafo sobre insônia após fim do casamento

Rio - Yasmin Brunet fez um desabafo no Instagram nesta segunda-feira (02). Em uma sequência de vídeos, a modelo relatou estar passando por um período de muita insônia, dormindo apenas cerca de 3 horas por dia e, consequentemente, vivendo um momento de muito cansaço físico, mental e emocional.

"Gente, tô tão cansada que não consigo raciocinar nem para fazer uma mala micro. É, não consigo, não sei... A insônia que eu tô nos últimos tempos está ajudando a minha vida horrores", contou ela, com uma dose de ironia.

"Sabe quando você sente necessidade de tirar férias de você? Eu só queria que alguém conseguisse me tirar de perto de mim. Só queria isso: sair um pouquinho de perto de mim. Ia ser maravilhoso".

Yasmin já revelou que sofre de ansiedade "debilitante". Ainda de acordo com a modelo, ela trata a doença com terapia, boa alimentação e exercícios físicos. Entretanto, recentemente, ela anunciou a separação de Evandro Soldati, com quem se relacionou por 15 anos.