Bruna Marquezine sobre emagrecimento: 'da forma mais saudável possível'

Na noite desta segunda-feira,(19), atriz Bruna Marquezine esteve presente no tapete vermelho do Festival de Cinema de Gramado para prestigiam sua estreia no cinema com seu novo filme "Vou nadar ate você " junto com elenco do filme e brincou de tirar fotos dos fotógrafos.

Eduardo Martins / AgNews