Dj Taty Zatto cancela turnê na Europa por causa do coronavírus

Rio - Taty Zatto cancelou sua turnê na Europa por causa do coronavírus. Com turnê marcada para os próximos meses, a DJ decidiu cancelar a agenda por prevenção.

"Realmente é alarmante o que está acontecendo no mundo todo e achei melhor cancelar qualquer evento com multidão por enquanto. Não tive problemas em negociar uma nova data com os contratantes que concordaram com o adiamento dos shows assim que falei. Todos estamos em um momento delicado, de medo mesmo. Esse mês viajo para os EUA com meu filho e minha filha, inclusive já comprei as máscaras", disse Taty.