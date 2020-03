Ronnie Von foi vítima de pedofilia aos 11 anos: 'Não sabia como agir'

Rio - Ronnie Von, de 75 anos, foi vítima de pedofilia aos 11 anos de idade. Em entrevista à coluna "F5", do jornal "Folha de S. Paulo", o apresentador contou que foi acordado pela empregada da tia no meio da noite e os dois tiveram relações sexuais.

Ainda de acordo com Ronnie Von, a mulher era cerca de 30 anos mais velha que ele. "É verdade, pelo menos como é percebido hoje, um menino de 11 anos ter uma relação com uma mulher 30 anos mais velha seria pedofilia", disse o apresentador.

"Foi um horror. Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia como fingir. Fiquei bastante perdido. Deve ter sido um desastre, até pra ela também. Daí pra frente as coisas melhoraram", afirmou. Ele contou que não falou sobre o assunto com ninguém. "Eu tive que me fechar, me trancar. Sou um cara que nasceu em 1944, tive uma orientação diametralmente oposta à que existe hoje. Só falei sobre isso depois de adulto, aí a coisa já toma outro vulto".

De acordo com o código penal brasileiro, é crime um adulto manter relação sexual ou ato libidinoso com criança ou adolescente menor de 14 anos.