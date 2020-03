Carol Peixinho protagoniza campanha de moda

São Paulo - Carol Peixinho fez a escolha certa ao dar uma pausa na carreira de publicidade para investir na carreira artística. Desta vez, a ex-BBB protagonizou uma uma sessão de fotos para a loja All Is Love. O ensaio foi realizado no Bom Retiro, em São Paulo.

Nas fotos, Carol posa deslumbrante, usando um cropped manga sina e uma saia assimétrica.



Além de campanhas, a participante do "BBB 19" faz presenças vips e também usa seu Instagram, com 3,3 milhões de seguidores, para fazer publipost. Recentemente, ela apresentou um show da cantora Anitta e foi uma das apresentadoras da cobertura do grupo Fitdance no Carnaval de Salvador.