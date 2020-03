Mc Mirella surge chorando na Web e desabafa: 'Vontade de fazer besteira'

São Paulo - Mc Mirella usou os Stories do Instagram, nesta quinta-feira (5), para desabafar. Chorando, a cantora fala de desentendimentos e sobre o cansaço no meio musical. No entanto, Mirella não dá detalhes sobre o que está acontecendo.



"Sabe quando você não aguenta mais? Vontade de fazer tanta besteira, que vocês não têm noção. Ainda mais eu, que sou toda louca. Bateu na mente, estou fazendo. Sempre foi assim, quem me acompanha há muito tempo, sabe", começou.

Mc Mirella surge chorando no Instagram - Reprodução/ Instagram





Logo depois, a funkeira continuou falando sobre cansaço. "As coisas são tão difíceis. Não aguento mais. Eu sei o que a gente precisa para não deixar as coisas acontecerem, mas sabe quando chega o ápice da situação, em que você se vê com as pessoas tentando tirar o seu brilho e a sua vontade de fazer as coisas?", disse ainda.



"As pessoas não enxergam o seu valor e o seu esforço. Estou cansada de as pessoas não serem justas comigo", desabafou Mirella.