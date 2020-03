Felipe Neto concede licença-maternidade e paternidade ilimitadas

Rio - Na contramão da maioria das empresas brasileiras, em que muitos patrões oferecem quatro meses de licença-maternidade obrigatória ou seis meses, no caso de empresa-cidadã, Felipe Neto decide conceder um período ilimitado para que mães e pais cuidem de seus recém-nascidos.



O influenciador digital, que tem mais de 36 milhões de inscritos no YouTube, vai dar benefícios diferenciados aos funcionários da Netolab, uma de suas empresas responsáveis por toda a gestão do seu canal e de sua carreira artística. Trata-se de licença maternidade e paternidade ilimitadas.



A ideia é que todo novo pai e mãe possa se ausentar do trabalho pelo tempo que julgar necessário, só retornando quando se sentir preparado e seguro com as condições da criança.



"A maternidade é um dos assuntos mais sensíveis do mercado de trabalho. É utilizada para justificar que mulheres recebam menos e tenham menos oportunidades. Decidi inverter a situação, começando pela licença maternidade e paternidade sem limites", afirma Felipe Neto.



Na visão de Felipe Neto, cada novo pai ou mãe deverá voltar ao trabalho quando sentir que as coisas estão tranquilas em casa. "Não basta gerar emprego, é preciso gerar mudança, distribuição de renda e justiça. E tudo isso começa quando um empresário decide tirar do próprio bolso para injetar naqueles que geram suas riquezas", destacou.



Além disso, na empresa de Felipe Neto, as novas mães terão estabilidade de um ano após o nascimento do bebê e os responsáveis, no ato do nascimento, receberão uma gratificação de R$10 mil. As informações foram encaminhadas ao E+ via assessoria de imprensa do youtuber.



Pela atual legislação brasileira, a mulher pode ser demitida pelo empregador cinco meses após dar à luz. "Infelizmente, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em torno de 50% de todas as mulheres grávidas são demitidas após voltarem da licença maternidade no Brasil. Não faz sentido ser alguém que só pensa em potencializar lucros para enriquecimento pessoal, em detrimento daqueles que te possibilitam gerar esse lucro. Um empresário que vive dessa forma (e são muitos) não contribui realmente para melhorar o mundo", pondera Felipe Neto.



Outras iniciativas de Felipe Neto para investir em seus funcionários



A Netolab também contará com seminários e workshops sobre assédio sexual e moral, inteligência emocional, mindset e código de conduta, com o objetivo de eliminar todo tipo de comportamento tóxico no ambiente de trabalho.



"Pessoalmente, eu acredito que as transformações começam a partir da mudança de postura daqueles que estão em posição de privilégio. A Netolab está sendo estruturada para que os funcionários se sintam cada dia mais valorizados, em um ambiente de trabalho não tóxico e onde as pessoas se sintam felizes de estar todos os dias", ressaltou Felipe Neto.



Será investido mais de R$ 1 milhão no primeiro ano da empresa apenas com benefícios aos colaboradores. A expectativa é triplicar esse número em 2021, com o crescimento da receita e a abertura de novos negócios.