Jojo Todynho quer se aposentar aos 25 anos: 'Ralo desde os 12'

Rio - Jojo Todynho tem planos de se aposentar mais cedo do que a maioria dos brasileiros que dependem do INSS. Em entrevista para a Rede TV!, a funkeira declarou que pretende encerrar a carreira em dois anos.



"Pretendo, mas o futuro a Deus pertence. A gente faz um planejamento, mas quem sabe da nossa vida é Deus. Mas eu trabalho pra isso, ralo todo dia", disse.



Jojo está com 23 anos e surpreendeu a repórter do programa A Tarde é Sua quando afirmou que queria parar de trabalhar aos 25.



"A gente investe para isso, né? Já trabalhei muito nessa vida, amor! Eu ralo desde os 12. Quero sombra e água fresca", enfatizou.



Jojo Todynho conquistou sucesso ao lançar a canção Que Tiro Foi Esse?, no primeiro semestre de 2018.



Sobre a vida pessoal, a cantora ressaltou que deseja construir uma família. "Tenho o sonho de ser mãe. Eu quero ter quatro filhos. Estou querendo fazer até inseminação artificial para vir logo quadrigêmeos. Tudo de uma vez só, um gasto só. Melhor", conclui.



No início de fevereiro, Jojo lançou o clipe de Acordei Gostosa, que alcançou mais de cinco milhões de visualizações no YouTube.