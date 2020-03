Kevinho é dado como morto e usa redes sociais para desmentir notícia falsa

Rio - Kevinho usou as redes sociais, no último domingo (8), para desmentir a notícia falsa de que ele tinha morrido. Na ocasião, o funkeiro foi confundido com MC Kelvinho, que cancelou shows este final de semana por questões de saúde, mas também está vivo.

"Estou aqui ainda para encher o saco de vocês, vão ter que me aguentar", declarou o funkeiro, garantindo que está bem e que tudo não passou de uma brincadeira de mal gosto.



Com a repercussão do caso, Kevinho se tornou o assunto mais comentado do Twitter. "E eu que pensei que vazaram nudes do Kevinho quando vi ele, mas é só o pessoal matando ele", escreveu um fã.