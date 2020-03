Marido de Priscila Fantin fala sobre momentos quentes nos bastidores: 'A gente pega fogo'

Rio - Priscila Fantin e o marido, Bruno Lopes, revelaram curiosidades sobre a vida do casal em entrevista ao canal de Caio Fischer no YouTube. Os dois estão juntos há dois anos, além de estarem em cartaz com a comédia romântica "Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo", no Teatro Folha.

No bate-papo, Bruno deixou escapar alguns segredos da vida sexual deles. Perguntado sobre qual dos dois é o mais sexual, o ator respondeu: "Os dois são muito sexuais. A gente pega fogo. O bagulho é louco".

Em seguida, Bruno nega que já tenha ficado excitado em cena, mas lembra de um momento quente nos bastidores. "A gente se resolve antes ou depois. Mas já teve caso de entrar assim (faz um gesto de que está vestindo a roupa). Não era para falar? Falei. Nas coxias...", disse.



Ao perceber o deslize do marido, Priscila preferiu optar pela discrição e falou sobre o prazer de estar no teatro. "Nada é mais satisfatório do que estar no palco. É o templo dos atores. Ter o público pertinho, ter a resposta deles na hora, estar com eles e fazer para eles não tem preço".



Priscila é mãe de Romeo, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com Renan Abreu. Sobre os planos de aumentar a família, Bruno afirmou que deseja, mas ainda não é o momento.

