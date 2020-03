Confira as personalidades que foram diagnosticadas com coronavírus

Rio - A influenciadora digital Gabriela Pugliesi foi a primeira famosa brasileira a confirmar que foi diagnosticada com coronavírus. Ela testou positivo para a doença depois do casamento da irmã Marcella Minelli, na Bahia. O cantor Di Ferrero é outro brasileiro diagnosticado com o vírus.

Lá fora, o ator Tom Hanks e astros do esporte também já testaram positivo para a doença. É o caso de Rudy Gobert, jogador de basquete do Utah Jazz; Daniele Rugani, jogador do Juventus; Mikel Arteta, técnico do Arsenal; Donovan Mitchell, jogador do Utah Jazz.