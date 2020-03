Livinho vira boneco em novo videoclipe ao lado de Alok

Rio - Livinho lançou, na última nesta sexta-feira (13), o videoclipe de "Symphonia (Remix)", ao lado do DJ Alok. No novo trabalho, o funkeiro interpreta um boneco rebelde, que ao de belas mulheres, vive em festas e curtição. O clipe é dirigido por Kaleb Rodrigues.

"A ideia de fazermos um trabalho juntos, veio logo depois que cantei uma das músicas do Alok, ele me viu fazendo isso nas minhas redes sociais e me convidou para essa parceria, que aceitei na hora", conta Livinho.



Além de cantar e encenar, Livinho garante sua participação também no roteiro do novo clipe, ao lado de Yuri Dinalli e Kaleb.