Carol Peixinho fala sobre exercícios: 'Sinto prazer e já faz parte do meu dia a dia'

Rio - A ex-BBB Carol Peixinho vive sendo elogiada nas redes sociais por sua forma física. Mas manter o corpo sarado não é nenhum sacrifício para musa, que até gosta de praticar exercícios.



"Gosto de muitas modalidades. Hoje, pratico com frequência musculação, corrida e luta. Amo fazer exercícios físicos. Sinto um prazer indescritível e já faz parte do meu dia a dia há muitos anos", destaca a baiana.



Carol conta que não pratica atividades físicas apenas para manter o corpo. "Claro que isso é bom também, mas virou uma consequência. Quando se pratica exercícios com frequência e isso se torna prazeroso, você consegue despertar em você só coisas boas. Primeiro que sua mente e corpo ficam em conexão total e daí você acaba se conhecendo, vendo o que seu corpo precisa para funcionar bem. A partir daí, vem a melhoria em tudo. Você se sente mais feliz, disposto, humor melhora, você encara as coisas com mais leveza... te traz muitos benefícios tanto na parte interna como na externa do corpo", afirma.



A publicitária procura ter uma alimentação saudável, mas nada radical ou que seja sacrificante. "Amo me alimentar bem. Meu paladar é muito meu amigo e não tenho dificuldade com isso. Não sigo uma dieta e tenho esta vantagem em gostar, de fato de alimentos saudáveis, como vegetais e saladas... Mesmo nos finais de semana me alimento bem. Mas sempre tem as escapulidas nos drinks, doces... Não tenho nóia com isso. No dia que extrapolo, seguro a onda no outro dia e tá tudo certo. Viva o equilíbrio", pontua.



Para manter o corpo sequinho e a pele saudável, Peixinho tem outros truques. "Faço massagem com frequência por estética e para relaxar também. Há um bom tempo, inseri a meditação no meu dia a dia, dica fundamental para termos uma vida mais leve. Estou em uma fase cuidando bastante da minha pele, afinal meus 35 anos estão se aproximando (risos). Tenho feito laser no rosto para melhorar manchas e uso creminhos que a dermatologista me prescreveu. Amo também tomar uns minutos de sol por dia para me dar mais energia ainda", finaliza.



Novas oportunidades



Carol tem investido na carreira de apresentadora e já participou de diversos treinamentos. Ela, que já apresentou um show de Anitta e uma transmissão do Carnaval de Salvador com o grupo Fitdance, se matriculou na KN Conteúdo, no Rio de Janeiro. O curso, ministrado pelo diretor Jorge Nassarala, é voltado para apresentador de TV e Youtuber.



As aulas trabalham questões como: improviso, desenvoltura, posicionamento diante das câmeras, a forma de abordagem de determinados temas e expressões faciais e corporais.