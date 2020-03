Por conta de pandemia, Leoni e outros cantores convocam fãs para shows virtuais

Rio - Leoni convidou os fãs para assistir a um show dele. Entretanto, a novidade é a forma que o público assistirá a apresentação. Por conta da pandemia do coronavírus, o evento, que acontecerá às 21h desta segunda-feira (16), será transmitido virtualmente, através do canal no Youtube do cantor.

De acordo com Leoni, a decisão foi tomada para "fazer esse mundo um pouco mais feliz" por conta do isolamento imposto pela doença. “A razão disso é que os shows estão sendo cancelados, as pessoas não estão podendo ir a teatros, casas de shows, cinemas etc. e tal e estão ficando em casa. Eu já estou aqui isolado, não tenho nem gripe nem sintoma de nada, mas é pra evitar a contaminação. Acho que a gente deve fazer esse distanciamento social, mas não é por isso que a gente vai deixar de se comunicar, de se encontrar. E a arte é uma forma de lançar outros mundos no mundo. Se o mundo está pequeno, apertado, esquisito e desconfortável, nada como a arte pra juntar a gente e pra fazer esse mundo um pouco mais feliz”, comentou, em vídeo, postado com a legenda: “Espelhando o vírus do afeto”.

Além de Leoni, Teresa Cristina se apresentou de forma virtual na tarde desta segunda-feira. O movimento teve início na última sexta-feira, quando Zélia Duncan subiu ao palco do Teatro Rival Refit acompanhada de sua banda, sem a presença de plateia, e transmitiu a apresentação pelo IGTV.