Nego do Borel lança cantor que pediu sua ajuda no sinal

Rio - A relação de Nego do Borel com os meninos do sinal do Rio de Janeiro já é bem conhecida do grande público. O funkeiro, que vez ou outra aparece ajudando eles, anunciou na noite do último sábado (14), uma nova parceria musical com um desses rapazes que conheceu no semáforo. Roberth Sales, apresentado como Du Farol MC, será empresariado pelo artista que também o levou para conhecer Papatinho, produtor de estrelas como Anitta, Ludmilla, Cleo Pires e Cardi B, que também fará a produção do seu novo sucesso “Sim ou não Bebê”. A canção, aliás, será lançada em single e vídeo na próxima quinta-feira (19).



O clipe, que tem a produção assinada pela WchanFilmes em parceria com o escritória do cantor, faz um mix entre a história da vida real de Du Farol, com todas as suas dificuldades, que foram vencidas através do seu talento. Intercalando com a paixão por uma menina de realidade totalmente diferente da sua, o que causa reprovação dos pais dela e preconceitos da sociedade. Ambientado em um hotel de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o vídeo também traz cenas gravadas na Pedra da Gávea e no semáforo, inclusive com cenas reais de quando feitas por Nego do Borel quando o conheceu.



“O Du Farol MC, é um nome que merece ser guardado. Ele sempre pedia ajuda, e eu fazia o que podia para atendê-lo. Um dia pediu uma oportunidade para mostrar seu talento musical. Hoje me alegro em dizer que ele é mais um nome a completar o time de estrelas da NB Produções Desejo, e conto com a ajuda de vocês, para que este seja só o começo de uma longa carreira de sucesso, por que o cara é muito bom”, escreveu Nego do Borel em suas redes sociais, local que escolheu para apresentar o novo artista para todos os seus fãs.



Ansioso pelo lançamento do seu primeiro clipe, já com mega produção, Du Farol atribui a conquista também a sua grande fé. “Se eu cheguei hoje até aqui foi porque a minha fé em Deus falou mais alto. Quando estamos no sinal, tem pessoas que dá atenção para a gente, mas também tem outras que viram o rosto. Mas uma hora Deus vai nos iluminar. Quem dorme sonha, e quem batalha conquista. Eu costumava colocar isso escrito num papelzinho e pendurar nos retrovisores. Se eu contar tudo que eu já passei, ninguém acredita”, refletiu o MC.



Sócio proprietário da NB Produções, Nego do Borel, que agora cuida da sua própria gestão de carreira, também empresaria outros nomes como o DJ Gabriel do Borel, uma das principais promessas do funk carioca. Animado com seu novo pupilo e sempre engajado em ajudar o próximo, o cantor também declarou. “Eu estou muito feliz. Quero muito que assim como minha história vem servindo de inspiração para muitos meninos de comunidade como eu, que o Du Farol MC possa inspirar e encorajar outras pessoas a buscarem seus sonhos também. E que um dia ele possa retribuir tudo isso, fazendo o bem também a alguém nessa enorme corrente que tem que ser a vida”, conclui Nego.