Funcionário da Record é diagnosticado com coronavírus, diz colunista

São Paulo - Um editor de imagens da Record do programa "Câmera Record" foi diagnosticado com o novo coronavírus, Covid-19, divulgou o colunista Flávio Ricco. A emissora teria liberado todos os funcionários que tiveram contato com ele na redação de São Paulo.

Na tarde desta terça-feira (17), a Record emitiu um comunicado oficial falando que mudanças e ajustes podem acontecer na grade de programação da emissora e que algumas atrações serão cancelas para evitar aglomerações de plateia e equipes de trabalho.



Confira a nota oficial da Record na íntegra:

"A Record TV informa que, atendendo as recomendações das autoridades de saúde e para garantir o bem-estar de nossos colaboradores e parceiros, comunica que mudanças e ajustes podem acontecer na grade de programação.

Programas podem ser cancelados para evitar aglomerações de plateias e equipes de trabalho. Para substituir, outros serão exibidos em horários e dias diferentes para atender a grade. Durante a nossa programação, vamos informar nossos telespectadores e anunciantes sobre as mudanças necessárias.

Estamos atentos a todos os desdobramentos provocados pelo novo Coronavírus (covid-19) e vamos colaborar de todas as formas para conter esta pandemia.

As gravações das novelas “Amor Sem Igual” e “Gênesis” estão canceladas nos estúdios da Casablanca, no Rio de Janeiro.

E as gravações de “Gênesis”, que acontecem no Marrocos, ficam mantidas, por enquanto.

Programas de auditório estão suspensos. Viagens e deslocamentos serão autorizados apenas em situações emergenciais.

A Record TV reafirma o seu compromisso de permanecer colaborando com as autoridades e seguirá tomando medidas que preservem a saúde dos seus funcionários para auxiliar no combate à expansão da atual pandemia."