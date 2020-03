Sabrina Sato mostra Zoe passando álcool gel na família para prevenir coronavírus

Rio - Sabrina Sato mostrou ao seus seguidores no Instagram que até mesmo Zoe está por dentro das precauções contra o coronavírus. A apresentadora compartilhou, nesta terça-feira (17), um vídeo em que a bebê aparece ajudando na limpeza das mãos da família.

"Estamos compartilhando esse momento em família, chamando a sua atenção para um assunto importante. Começamos a quarentena aqui em casa e peço que você e sua família façam o mesmo. É momento de termos empatia pelo próximo. Mesmo que você não esteja no grupo de risco, com certeza convive e pode ter contato com pessoas que estão. Por exemplo, eu não faço parte do grupo risco, mas estou com meus pais que fazem, e prezo pela saúde deles", escreveu ela.