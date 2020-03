Empatia! Marília Gabriela libera empregadas para quarentena e continuará pagando salários

São Paulo - Marília Gabriela disse em suas redes sociais que dispensou suas três empregadas domésticas de trabalhar durante esse tempo de pandemia do novo coronavírus, covid-19. Ela disse ainda que continuará pagando os salários e os benefícios das funcionárias durante este período.

"Eu as amo, e hoje liberei as três para que fiquem em suas casas com suas famílias enquanto não estivermos oficialmente livres do risco de sermos contaminados pelo coronavírus. Vou continuar pagando seus salários e benefícios, porque é o correto a se fazer. Enquanto isso vou aprender a cuidar da casa e de mim mesma", escreveu Marília Gabriela.

A jornalista aproveitou para enfatizar a importância de ficar em casa em isolamento e da higiene pessoal. "Previnam-se, amores meus, o quadro evolutivo desse vírus não é invenção ou brincadeira. Cuidem-se e respeitem seus semelhantes. Beijos desta sua, Gabi", completou Marília Gabriela.