Irmão de Michel Teló adia segunda festa de casamento por medo do coronavírus

Rio - O irmão de Michel Teló, Teo Teló adiou a festa de casamento por conta da pandemia do coronavírus. O anúncio foi feito pelo empresário e sua esposa, a cantora Gabi Luthai, em um vídeo divulgado pelo UOL.



De acordo com eles, a decisão foi tomada por medida de segurança e com intenção de proteger seus convidados e fornecedores. Sendo assim, a festa de casamento que aconteceria no final de março foi adiada para agosto.



"Queridos amigos e familiares, estamos aqui por um motivo não muito legal, porém necessário. Nós optamos por adiar o nosso casamento, por conta de toda a situação mundial. Entendemos que é uma atitude de muita responsabilidade, que se faz necessária pelo bem estar de todos vocês, dos nossos fornecedores e principalmente da nossa sociedade, mas nós já temos uma nova data", disse Gabi.

Juntos há sete anos, os dois já se casaram no civil e no religioso no dia 1º de março, em um evento intimista.