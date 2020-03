Soltou o verbo! Lívia Andrade critica blogueira que desafiou pessoas a lamberem privada

Rio - Lívia Andrade soltou o verbo durante o "Fofocalizando" exibindo nesta terça-feira (17). A apresentadora criticou a influenciadora digital americana, Ava Louise, que desafiou as pessoas a lamberem a privada.

"Temos uma morte confirmada, quatro suspeitas [aqui no Brasil]. Na Itália mais de 2 mil mortes. E tem blogueira lambendo privada, lançando desafio... Tem m*rda na cabeça, desculpa, tem que falar. Ela não tá sozinha no mundo, igual ela tem um monte. Ela devia ser autuada, no mínimo", disparou Lívia.

Além de ser anti-higiênico, o "desafio" gerou revolta nos quatro cantos do planeta devido a pandemia de coronavírus, que vem aterrorizando o mundo.