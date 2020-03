Ludmilla atende pedido dos fãs e grava músicas em ritmo de pagode. Ouça!

Rio - Ludmilla atendeu um pedido antigo dos fãs e gravou duas canções em ritmo de pagode. A música escolhida foi "Faz Uma Loucura Por Mim", de Alcione. Além disso, Lud também preparou uma nova versão de um dos seus maiores sucessos: "A Boba Fui Eu", também com arranjo de pagode.

As duas faixas inéditas já estão disponíveis com exclusividade no Spotify Singles da Ludmilla e chegam como uma degustação das aventuras da artista no gênero.

Em breve Ludmilla irá lançar seu primeiro EP de pagode, composto por seis músicas, sendo quatro inéditas escritas pela própria cantora e duas regravações.

"Foi um imenso prazer participar deste projeto com o Spotify, ainda mais gravando uma música minha que curto muito e poder regravar outra da Alcione, que sempre foi uma enorme inspiração para mim. Espero que todas curtam demais este lançamento", comentou Ludmilla.