Cleo faz teste para coronavírus

Rio - Cleo Pires contou no Stories, do Instagram, que está com sintomas de coronavírus e realizou o teste para detectar se está ou não com a doença.

"Vocês lembram que ontem eu disse que estava com sintomas e que hoje eu ia fazer o exame do corona? A gente entende que os profissionais de saúde estão bem ocupados, e estamos aqui para fazer nossos exames", disse a atriz no vídeo.

Cleo contou que vai aguardar o resultado em quarentena. "A profissional falou o que eu tinha achado. Tá um caos e, às vezes, as informações se perdem. O importante é que eu consegui fazer o exame, só que demora uns quatro ou cinco dias pra sair o resultado. Já ia ficar de quarentena de qualquer forma, agora só vou continuar", disse.